Біатлоніст Семаков зайняв 12-е місце в спринті етапу КС, Бе знову обіграв Фуркада

В Антхольці (Італія) завершилася чоловіча спринтерська гонка етапу Кубка світу з біатлону, в якій кращий з українців Володимир Семаков зайняв 12-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Семаков здолав дистанцію з відставанням від лідерів в 1 хвилину 42,1 секунди при ідеальній стрільби.

Інші наші представники здійснили на вогневих рубежах від 2 до 4 промахів і показали набагато гірший підсумковий результат.

У традиційній розбірці нинішнього сезону за 1-2 місця в який раз норвежець Йоханнес Бе перевершив француза Мартена Фуркада.

Біатлон. Кубок світу.

Антхольц (Італія). Спринт. Чоловіки.

1. Йоханнес Тінгнес Бе (1+0) 23:19,3

2. Мартен Фуркад (0+0) +12,8

3. Арнд Пайффер (0+0) +42,2

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12. Володимир Семаков (0+0) +1:42,1

44. Дмитро Підручний (1+2) +2:23,9

83. Артем Прима (0+4) +3:29,8

85. Артем Тищенко (1+1) +3:31,4

88. Руслан Ткаленко (0+4) +3:39,3