Фігуристи Назарова і Нікітін потрапили у фінал ЧЄ в танцях на льоду, Попова і Бєліков - ні

У Москві завершилися змагання в короткій програмі серед танцювальних дуетів в рамках чемпіонату Європи з фігурного катання, де український дует Олександра Назарова і Максим Нікітін пройшли у фінал, а друга пара Дар'я Попова - Володимир Бєліков провалили кваліфікацію, повідомляє офіційний сайт змагань.

Назарова і Нікітін отримали за свій прокат від суддів 63,20 бали, але не зуміли потрапити в Топ-10 кращих пар - 11-е місце.

У Попової та Бєлікова - 46,68 бали і 22-е підсумкове місце.

У фінальні змагання пройшли 20 пар.

Переможцями кваліфікаційних змагань стали французи Габріела Пападакіс і Жульєн Цизерон, які показали результат 81,29 бали. На другому місці Олександра Степанова та Іван Букін з Росії (75,38 бали), на третьому - італійці Ганна Каппеліні і Лука Ланотт - 74,76 бали.

Раніше український фігурист-одиночник Ярослав Паніот не зміг вийти у фінал змагань, а одиночниця Ганна Хниченкова потрапила у вирішальний раунд турніру.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з фігурного катання в Москві проходить з 17 по 21 січня.