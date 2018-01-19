Долгополов і Бондаренко програли свої матчі третього кола Australian Open

У Мельбурні завершилися матчі третього кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу за участю українських тенісистів, в яких поразки зазнали Олександр Долгополов і Катерина Бондаренко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний представник України в чоловічому одиночному турнірі Олександр Долгополов після двох перемог на старті в середу рано вранці зустрічався з Дієго Швартцманом з Аргентини і зумів на рівних протистояти супернику лише в першій партії. Після перемоги з рахунком 7:6 (1), українець потім начисто програв наступні три сети - 2:6, 3:6, 3:6.

У свою чергу, Катерина Бондаренко зустрічалася з Магдаленою Рибаріковою зі Словаччини, якій поступилася у впертій боротьбі в першій партії - 5:7, Потім українка виграла другу партію з рахунком 6:3, але начисто програла третій вирішальний сет - 1:6.

Раніше сьогодні Еліна Світоліна у внутрішньо українському протистоянні в Мельбурні розгромила юну і талановиту Марту Костюк - 6:2, 6:2. Таким чином, Світоліна залишилася єдиним представником України на Відкритому чемпіонаті Австралії в одиночному розряді.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2018 проходить в Мельбурні з 15 по 28 січня.