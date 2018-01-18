Українка Хниченкова з 13-м результатом вийшла в фінал ЧЄ з фігурного катання

У Москві завершилися змагання в короткій програмі в жіночому одиночному катанні в рамках чемпіонату Європи, де українка Ганна Хниченкова посіла 13-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка набрала у котороткой програмі 51,84 бали і заслужила право виконати довільну програму.

Всього у фінал вийшли 24 спортсменки з 40 заявлених учасниць.

Проміжним лідером за підсумками короткої програми стала Аліна Загітова з Росії - 80,27 бали, несподівано випередивши безумовного фаворита змагань співвітчизницю Євгенію Медведєву - 78,57 бала.

Напередодні свій виступ на ЧЄ провалив Ярослав Паніот, який завоював 25-е місце в корпоткой програмі в чоловічому одиночному катанні і не потрапив у фінал турніру - довільну програму.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з фігурного катання проходить в Москві з 17 по 21 січня.