Українець Непота став чемпіоном Європи IBJJF по бразильському джиу-джитсу

Український Борець Роман Непота став чемпіоном Європи IBJJF по бразильському джиу-джитсу 2018 в категорії Adult серед синіх поясів, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук тренер Євген Скирда.

17 січня, у перший день чемпіонату, Роман провів і виграв 7 сутичок, 6 з яких - достроково, заробивши тим самим золото в скарбничку української делегації.

Відкритий чемпіонат Європи за версією IBJJF стартував вчора ввечері, 17 січня, у Лісабоні (Португалія) на спортивній арені у місті Одівелаш і триватиме 7 днів. У чемпіонаті беруть участь більше 4 тисяч учасників з більш ніж 100 країн світу. Найжорсткіша конкуренція зараз розгортається в дорослому дивізіоні починаючи з синіх поясів. Для того щоб стати володарем золота борці повинні провести не менше 7 сутичок.

Роман Непота - 21 рік, представляє академію СК «Борець» / ZR Team Kropivnitskiy. На даний момент українець займає 5-у сходинку рейтингу IBJJF серед синіх поясів дорослого дивізіону