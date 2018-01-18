Цуренко не подала на матч і програла у другому колі Australian Open

У Мельбурні завершився єдиний матч 4-го ігрового дня Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу за участю представниці України, в якому Леся Цуренко поступилася Агнешці Радванській з Польщі, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 6:2, 5:7, 3:6.

Гра тривала 2 години 17 хвилин.

Українка потужно і впевнено провела першу партію, дозволивши суперниці виграти лише два гейм. Цуренко програвала у другій партії 1:4, але зуміла зрівняти рахунок і вийти вперед - 5:4. В 10-му геймі і стався вирішальний і переломний момент гри. Українка подавала на матч, була у двох розіграшах м'яча від перемоги, але не зуміла скористатися ситуацією. Суперниця зрівняла рахунок і понеслася до перемоги.

Радванська виграла ще два гейми поспіль, а з нею і другу партію. А в третьому вирішальному сеті вже міцно перехопила ініціативу, дозволивши Цуренко виграти лише три гейми.

Таким чином, Цуренко слідом за Катериною Козловою стала другою українкою, яка вибула з боротьби в турнірі.

Завтра в матчах 3-го кола візьмуть участь всі 4 представника України, які продовжують боротьбу на кортах Мельбурна. Зокрема, відбудеться українське дербі Еліна Світоліна - Марта Костюк, Катерина Бондаренко зіграє з Магдаленою Рибаріковою зі Словаччини, а Олександр Долгополов поміряється силами з Дієго Шварцманом з Аргентини.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Австралії-2018 проходить в Мельбурні з 15 по 28 січня.