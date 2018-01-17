36 російських легкоатлетів знялися зі змагань в Іркутську дізнавшись про допінг-контроль

13-14 січня в Іркутську, на чемпіонаті та першості Сибірського федерального округу з легкої атлетики у приміщенні відразу 36 легкоатлетів несподівано "захворіли" після появи допінг-офіцерів, повідомляє Чемпіонат.

Також зафіксовані випадки, коли виснажені атлети все-таки стартували, але не фінішували. Або «баранили» всі спроби.

Раніше, на початку 2017 року, в Оренбурзі пройшов черговий етап зимового туру Всеросійської федерації легкої атлетики, він же чемпіонат Росії в бігу на милю. Після несподіваної звістки про те, що турнір відвідають допінг-офіцери, почалася панічна втеча вже заявлених спортсменів. Більше половини з тих, хто раніше записалися, попросту не з'явилися.

А якщо взяти протоколи торішнього Московського марафону, легко побачити, як багато фаворитів знялися, а частина з них пробігли вкрай повільно, змішавшись з натовпом любителів і тим самим уникнувши уваги допінг-офіцерів.