Український фігурист Паніот не потрапив у фінал ЧЄ в чоловічому одиночному катанні

У Москві стартував чемпіонат Європи з фігурного кататнию, де українець Ярослав Паніот невдало виступив у короткій програмі, зайняв 19-е місце і не потрапив у фінал змагань - довільну програму, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен набрав за свій виступ лише 60,07 бали.

Перше місце за підсумками короткої програми займає латвієць Денис Васильєв (85.11), друге - Михайло Коляда з Росії (83.41), третє - Маттео Ріццо з Італії (78.26).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з фігурного катання проходить в Москві з 17 по 21 січня.

Окрім Паніота в турнірі беруть участь дві пари в змаганні танцювальних дуетів - Олександра Назарова/Максим Нікітін і Дарина Попова/Володимир Бєліков, а в жіночому одиночному турнірі Україну представляє 23-річна Ганна Хниченкова.