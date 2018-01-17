Долгополов вийшов у третє коло Відкритого чемпіонату Австралії

У Мельбурні завершився матч 2-го кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в якому українець Олександр Долгополов обіграв Меттью Ебдена з Австралії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 7:6 (0), 6:3, 6:4.

Українець мав проблеми лише в стартовому сеті, а потім володів впевненою перевагою над суперником у двох наступний партіях.

У першому сеті суперники не змогли виявити переможця в "основні" 12 геймів, а на тай-брейку австралієць настільки розхвилювався, що поступився "всуху" - 0:7. А в другій і третій партії Долгополов зробив по одному "зайвому" брейку, чого вистачило для перемоги.

Читайте такожСвітоліна, Костюк і Бондаренко вийшли у третє коло Australian OpenТаким чином, Долгополов став четвертим українцем, який вийшов у друге коло змагань, слідом за Еліною Світоліною, Мартою Костюк і Катериною Бондаренко.

Завтра свій матч 2-го кола проведе Леся Цуренко.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Австралії-2018 з тенісу проходить в Мельбурні з 15 по 28 січня.