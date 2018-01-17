Головний тренер збірної України з гандболу Андронов: гра проти Італії стала роковою

Головний тренер збірної України з гандболу Віталій Андронов підбив підсумки невдалого відбіркового турніру чемпіонату світу-2019 з гандболу у коментарі офіційному сайту Федерації гандболу України:

- Можно довго розповідати про гру і про те, як ми готувались, але головне - це результат, а його у нас знову немає. Причини? Вважаю, що все було зроблено правильно: ми провели відмінні збори, все було зроблено для того, щоб ми досягли цей результат. Гравці були підготовлені правильно і тактика була обрана правильно. Якби все повторилось знову, я нічого б не міняв.

На питання про те, ще Україна та Румунія вважались фаворитами, але єдиної поразки наша команда зазнали ще до гри з румунами — в поєдинку з Італією й що стало причиною такого результату, тренер відповів:

- У грі з Італією ми зіштовхнулись з психологічним ступором, який важко пояснити. Я не пам’ятаю, як гравець чи як тренер, щоб в одній грі було не забито стільки виходів сам на сам. Ми кидали з вбивчих позицій, але не було реалізації. І до того ж настільки ненадійно зіграв воротарі. Ми пробували всіх голкіперів, але у кожного немов відрізало. Гра центру оборони також не вийшла. Цей матч став роковим для нас. Він пішов не по нашому сценарію. Був план матчі проти Фрарер та італійців відіграти повністю із захистом 6-0, але коли така схема не пішла, а воротарі пропускали, то ми перелаштувались на 5-1 і наздогнали суперників. Але не реалізація... Причому не забивали всі, це важко пояснити.

Читайте такожЗбірна України з гандболу поступилася Італії за 5 секунд до кінця матчу кваліфікації ЧС"Наскільки складною б не була гра проти Італії, потрібно віддати хлопцям належне. Поступаючись у 5 голів, вони не опустили руки, наздогнали суперників, вийшли вперед, але все одно, на жаль, не втримали навіть нічию. Ця гра була визначальною у відборі і було зрозуміло, що з нашими кадровими проблемами, виграти у румунів 6 голів, є надскладним завданням. При цьому команда в останньому матчі показала непогану гру, витримала фізично", - додав тренер.

А на питання про те, чи задоволен тренер ставленням гравців до ігор та їх самовіддачею, відповів так:

Якщо ми програли Італії, то задоволеним тут бути неможна. Передусім я звинувачую себе, що, напевне, не знайшов потрібних слів, хоча ми попереджували, налаштовували, що Італія вдома буде битись, не дарма вони взялись проводити турнір. Напевне, ми все ж не зуміли достукатися до гравців. Не хочу сказати, що вони не боролись. Вони боролися, але були скутими. Не знаю, що так тиснуло на команду. Стільки не забили, натомість пропустили в обороні й воротарі не відбили — це психологія. Італія ж показала себе дуже непростою командою. Її гравці виступають в Німеччина та Франції. Потрібно подивитись, де грають вони, і де граємо ми.

На гру проти Румунії наша команда вже розізлилась, я провів зібрання, ми відверто про все поговорили. Проти румунів була важка гра, але всі бились. В тактичному плані у нас все було правильно, фізично витримали, але нам не вистачило Жукова, Тільте, Южбабенка.

У нас кожен гравець на вагу золота. При цьому дивно було бачити, що Буйненко, якого ми не викликали через травму, в ці ж дні спокійно грав на турнірі в Запоріжжі і ще й чимало забивав.

Ми все ж більшого очікували від Жукова. Коли він вибув, на його місце вийшов Горіга. Він зіграв непогано, але досвіду йому все ж не вистачає.

Як повідомляв УНІАН, у відбірковому турнірі ЧС-2019 в італійському Больцано українці виграли у Фарерських островів 28:20, поступились Італії 28:29 і зіграли внічию з Румунією 26:26. Посівши підсумкове 3-є місце, наша команда не вийшла з групи.