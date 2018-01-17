Україна буде представлена в трьох з чотирьох видів на ЧЄ з фігурного катання

Два танцювальні дуети, чоловік-одиночник і жінка-одиночниця будуть представляти Україну на чемпіонаті Європи з фігурного катання, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вітчизняна збірна буде представлена двома парами в змаганні танцювальних дуетів. До Олександри Назарової та Максима Нікітіна добавился молодий дует Дарина Попова і Володимир Бєліков. 16-річна партнерка і 19-річний партнер, також як і їх старші товариші по національній команді представляють Харків.

У чоловічому одиночному турнірі виступить 20-річний киянин Ярослав Паніот.

Нарешті, в жіночому одиночному турнірі Україну представлятимуть 23-річна Ганна Хниченкова з Дніпра.

Чемпіонат Європи пройде в Москві з 17 по 21 січня, а фінальні змагання у тих дисциплінах, де представлені українці, відбудуться 19-20 січня.