Світоліна, Костюк і Бондаренко вийшли у третє коло Australian Open

У Мельбурні (Австралія) завершилися матчі другого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, в якому свої перемоги здобули українки Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катерина Бондаренко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Примітно, що всі українки свої матчі проводили на центральних кортах "Мельбурн Парку".

На "Арені Рода Лейвера" 4-я ракетка світу Еліна Світоліна грала з Катериною Синяковою з Чехії і несподівано програла першу партію. Втім, тимчасові проблеми не збентежили харків'янку, яка потім переломила хід гри і впевнено довела її до перемоги - 4:6, 6:2, 6:1.

Чергову сенсацію в матч на "Маргарет Корт Арена" створила 15-річна Марта Костюк, яка у двох партіях впевнено обіграла Олівію Роговську з Австралії - 6:3, 7:5,

А на "Хайсенс Арені" Катерина Бондаренко сенсаційно розгромила 15-й номер посіву Анастасію Павлюченкову з Росії - 6:2, 6:3.

Ближче до півдня за київським часом сьогодні свій матч 2-го кола проведе єдиний представник України у чоловічому турнірі Олександр Долгополов.

Завтра свій матч 2-го кола також проведе Леся Цуренко.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Австралії в нинішньому році проходить в Мельбурні з 15 по 28 січня.