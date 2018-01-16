8-кратний олімпійський чемпіон Бьорндален отримав шанс виступити на Іграх в Пхенчхані

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у вигляді винятку може дозволити збільшити квоту в норвезькій чоловічій команді на Іграх-2018 в біатлоні до семи чоловік, повідомляється в Twitter Федерації біатлону України з посиланням на норвезький NRK.

Напередодні стало відомо, що 8-разовий олімпійський чемпіон Бьорндален не потрапив на свою сьому Олімпіаду поспіль.

Норвезькому біатлоністи не знайшлося місця в складі команди на Ігри-2018 в Пхенчхані. Біатлоніст впродовж нинішнього сезону показував стабільно низькі результати і, в підсумку, був позбавлений можливості виступати на ОІ.

До складу команди увійшли Ларс Хельге Біркеланд, Ерленд Бьонтегорд, Тар'єю Бе, Йоханнес Бе, Хенрік Ле Абе Лунн, Еміль Хегле Свенсен.

Бьорндален вперше виступив на ОІ-1994 у норвезькому Ліллехаммері, де показував низькі результати. Але, починаючи з Ігор в Нагано-1998 аж до Сочі-2014 на чотирьох Олімпіадах з п'яти завойовував золоті нагороди. Винятком став виступ у Торіно-2006, де на його рахунку 2 срібла і бронза. На попередніх іграх у російському Сочі на рахунку Бьорндалена два золота - у спринті та змішаній естафеті.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 пройде в Пхенчхане (Південна Корея) з 9 по 25 лютого.