Чотири українських тенісиста проведуть свої матчі на центральних кортах Мельбурн Парк

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії опублікували розклад матчів другого кола змагань, де четверо українських тенісистів проведуть свої ігри на центральних кортах, повідомляється на офіційному сайті турніру.

На центральній Арені Рода Лейвера ігровий день почнуть Еліна Світоліна і Катерина Синякова з Чехії. Гра відбудеться об 11.00 за місцевим часом (2.00 по Києву).

На другій за значимістю Арені Маргарет Корт ігровий день почнуть Марта Костюк і Олівія Роговска з Австралії. Завершать ігровий день на цій самій арені Олександр Долгополов і Меттью Ебден з Австралії.

Нарешті, на третьому за значимістю корті - Хайсенс Арені - Катерина Бондаренко зіграє проти росіянки Анастасії Павлюченкової.

Напередодні, всі вони синхронно обіграли суперників і вийшли у друге коло першого в сезоні турніру "Великого шолома".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у друге коло турніру вийшла Леся Цуренко.