Чотири українських тенісиста проведуть свої матчі на центральних кортах Мельбурн Парк

13:50, 16 січня 2018
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Ігри другого кола з участю наших спортсменів викликали підвищену увагу організаторів Відкритого чемпіонату Австралії.

На центральній Арені Рода Лейвера зіграє / ausopen.com

Організатори Відкритого чемпіонату Австралії опублікували розклад матчів другого кола змагань, де четверо українських тенісистів проведуть свої ігри на центральних кортах, повідомляється на офіційному сайті турніру.

На центральній Арені Рода Лейвера ігровий день почнуть Еліна Світоліна і Катерина Синякова з Чехії. Гра відбудеться об 11.00 за місцевим часом (2.00 по Києву).

На другій за значимістю Арені Маргарет Корт ігровий день почнуть Марта Костюк і Олівія Роговска з Австралії. Завершать ігровий день на цій самій арені Олександр Долгополов і Меттью Ебден з Австралії.

Нарешті, на третьому за значимістю корті - Хайсенс Арені - Катерина Бондаренко зіграє проти росіянки Анастасії Павлюченкової.

Напередодні, всі вони синхронно обіграли суперників і вийшли у друге коло першого в сезоні турніру "Великого шолома".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у друге коло турніру вийшла Леся Цуренко.

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Теги: #теніс Австралія#українські тенісисти в Мельбурні