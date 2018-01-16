Бобслеистки з Ямайки вперше в історії кваліфікувалися на Олімпійські ігри

Жіноча збірна Ямайки з бобслею виступить на Іграх-2018 в змаганнях двійок, повідомляє Eurosport.

До складу команди увійшли Кері Расселл і Одра Сегрі.

«Це один з найщасливіших моментів в моєму житті. Я ніколи не мріяла, що буду бобслеісткою. Сьогодні виповнюється три роки, як не стало мого батька, що робить цю подію ще більш значущою», – зазначає Расселл.

Кері Рассел до переходу в бобслей була легкоатлеткою. В 2013 році у складі естафетної збірної виграла золото на чемпіонаті світу в бігу 4х100 м.

Цікаво, що раніше чоловіча збірна Ямайки з бобслею виступала на Олімпіадах двічі – в 1988 і 2014 році.