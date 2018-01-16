Українка Цуренко обіграла росіянку Віхлянцеву в матчі першого кола Australian Open

У Мельбурні завершився єдиний ігровий матч дня за участю представниці України, в якому Леся Цуренко обіграла Наталю Віхлянцеву з Росії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.

Українка зуміла здобути вольову перемогу, програвши перший сет. У другій партії наша спортсменка відповіла симетрично, а в третій зуміла зробити один "зайвий" брейк.

Таким чином, у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії пробилися п'ять українських тенісистів з шести.

Як повідомляв УНІАН, напередодні свої перемоги в стартовому колі змагань здобули Катерина Бондаренко, Марта Костюк, Еліна Світоліна, а також єдиний учасник чоловічої сітки турніру – Олександр Долгополов. Катерина Козлова, на жаль, залишила змагання.