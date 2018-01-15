Спортсмени збірної України почали отримувати Олімпійську форму на Ігри-2018

За 25 днів у південнокорейському Пхьонхчані розпочнуться XXIII зимові Олімпійські ігри. Наразі наші спортсмени розпочали отримувати екіпірування, повідомляє прес-служба НОК України.

Першими нову форму приміряли представники лижних гонок на чолі з досвідченою Валентиною Шевченко, для якої Ігри-2018 стануть вже шостими у кар’єрі.

«Вся форма дуже сподобалась, одна з найкращих, яку мені вдавалось приміряти. Видали все необхідне під будь-яку погоду. Я задоволена», - ділиться першими враженнями призерка чемпіонату світу і прапороносець України на Іграх-2014.

Лижники додали, що їхні очікування виправдались на всі 100% - зручно, комфортно, яскраво, тому у Пхьончхані вся команда виглядатиме стильно.

Кожен член збірної отримує понад 50 найменувань спортивного екіпірування від компанії PEAK, яка з 2015 року є офіційним постачальником одягу Олімпійських збірних команд України. Екіпірування призначене як для офіційних церемоній, так і повсякденного носіння.

Презентація Олімпійської форми відбудеться 23 січня під час урочистої церемонії проводів команди.