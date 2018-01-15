Українець Гераскевич здобув першу в історії країни олімпійську ліцензію в скелетоні

Скелетонист Владислав Гераскевич завоював путівку на Олімпійські ігри і, тим самим, став першим представником України, який виступить на Олімпіаді в цьому виді спорту, повідомляє SportArena.

Кваліфікаційний період на Олімпіаду-2018 в скелетоні тривав зі старту сезону аж до вчорашнього дня, 14 січня. Щоб виконати кваліфікаційний норматив спортсменам треба було виступити, як мінімум, на трьох різних трасах, прийнявши участь у п'яти різних стартах. Крім цього претендент на олімпійську ліцензію повинен входити в топ-60 світового рейтингу.

Українець Владислав Гераскевич претендував на ліцензію за третьою квотою — для країн, які здобувають одну ліцензію. Всього розігрувалося лише п'ять таких ліцензій, а крім цього по одній ліцензій віддавали кожному континенту. Але так як Європа, Америка, Океанія і Азія здобули ліцензії по інших квоти, тільки дві континентальні квоти були використані: африканська (отримала Гана) і азіатська (Республіка Корея отримала як господарі Олімпіади). Таким чином звільнилося ще три одиночних ліцензії.

Саме одна з цих ліцензій і дісталася Владиславу Гераскевичу. У цьому сезоні він брав участь у шести етапах Кубка світу, а також одного разу їздив на етапі Интерконтинентальном кубку. Сумарно 19-річний Гераскевич набрав 379 очок і зайняв 46-е місце в світовому рейтингу.

За квотою країн, які здобули одну ліцензію, Владислав не зумів здобути ліцензію, поступившись сім позицій представнику Швейцарії, але одна з трьох невикористаних континентальних ліцензій дісталася Україні. Крім цього ліцензії виборола Італія та Румунія — також завдяки невикористаним континентальним квотам.

Всього розігрувалося 30 ліцензій на змагання в чоловічому скелетоні на Олімпіаду. Вони розподілилися наступним чином: по 3 — Німеччина, олімпійський атлети з Росії, Канада, по 2 — Латвія, США, Великобританія, Республіка Корея, Японія, Австрія, по 1 — Нова Зеландія, Китай, Іспанія, Австралія, Швейцарія, Гана, Італія, Румунія, Україна.

Якщо відмовиться якась із країн, які здобули ліцензію, першим запасним є Норвегія, далі йде Ізраїль і Франція.

Як повідомляв УНІАН, Ігри-2018 пройдуть в корейському Пхенчхані з 9 по 25 лютого.