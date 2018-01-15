Росія хоче покарати чиновників WADA, причетних до усунення збірної від ОІ-2018

Росія хоче закликати до відповідальності деяких функціонерів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і після завершення Олімпійських ігор-2018 введе проти них обмежувальні заходи, повідомив «Известиям» голова комісії Ради Федерації по захисту держсуверенітету і недопущення втручання у внутрішні справи Андрій Клімов.

Зараз йде процес визначення людей, які стоять за усуненням збірної РФ від Ігор в Південній Кореї. За даними видання, мова може йти про майже десять персон» і не всі вони — функціонери агентства. Крім того, в Раді Федерації «Известиям» повідомили, що вивчать питання можливої причетності до вирішення WADA американського ФБР і спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Рішення про притягнення до відповідальності осіб, винних у відстороненні російської збірної від Ігор, було прийнято 12 грудня на зборах парламентаріїв, спортсменів і дипломатів.

Читайте такожРосійським спортсменам заборонили використовувати будь-яку національну символіку на Іграх-2018"Ми повинні вивести на божий світ людей, які за спиною Міжнародного олімпійського комітету (МОК), використовуючи WADA, підштовхували до усунення нашої збірної. Ми поставили завдання і на даний момент вирішуємо її на основі перевірених фактів. Були люди, які своїми діями призвели до того, що проти наших спортсменів були прийняті жорсткі заходи. Потрібно вивести їх на чисту воду і прийняти відповідні заходи. Однак з цим не треба поспішати. Зараз найголовніше, щоб наші спортсмени могли гідно виступити. А після закінчення Олімпійських ігор та олімпійського циклу ми визначимо винних і роздамо всім по заслугах", — зазначив Клімов.

Мова може йти про персональних заходи, зокрема порушення справ, в тому числі кримінальних, і обмеження в'їзду на територію РФ. Санкції зачеплять не лише окремих чиновників WADA, але і персонажів, які так чи інакше брали участь у діяльності, яка призвела до усунення збірної РФ від Олімпіади.

Раніше СК РФ вже завів кримінальну справу проти інформатора WADA Григорія Родченкова. «Мова йде про майже десятці людина, чию діяльність необхідно вивчити. Серед них є громадяни США і Великобританії», — сказав один зі співрозмовників.

Клімов також звернув увагу на інформацію про причетність до вирішення агентства американського ФБР і спецпрокурора Роберта Мюллера, розслідує нібито втручання Росії у внутрішні справи США.

— Сенатор Віктор Озеров вивчає можливу причетність Мюллера до вирішення WADA. Після того як буде проведено аналіз інформації, що з'явилася, ми доповімо про неї, — підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня МОК на основі доповідей WADA усунув Росію від участі в Олімпійських іграх в Пхенчхані, які відбудуться 9-25 лютого.

Окремі спортсмени країни, які доведуть свою невинність, зможуть виступити на сревнованиях в нейтральному статусі, під олімпійським прапором.