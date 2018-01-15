Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії
11:58, 15 січня 2018Інше
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Українка впевнено обіграла сербку Йорович
Еліна Світоліна впевнено виграла на старті турніру в Мельбурні / AAP
У Мельбурні завершився останній матч дня Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу за участю української тенісистки, де Еліна Світоліна обіграла Іванну Йорович з Сербії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка виграла з рахунком 6:3, 6:2.
Наша спортсменка, яка входить в Топ-10 гравців світу, була явним фаворитом гри і впевнено підтвердила свій статус.
Перший сет українка виграла з рахунком 6:3, а у другому вела 5:0 і була близька до "сухого розгрому". Але, суперниця несподівано зуміла вступити в боротьбу і виграла ще кілька геймів.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні свої матчі виграли Марта Костюк, Катерина Бондаренко та Олександр Долгополов.
Турнір у Мельбурні проходить з 15 по 28 січня.
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