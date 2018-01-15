Світоліна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії

У Мельбурні завершився останній матч дня Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу за участю української тенісистки, де Еліна Світоліна обіграла Іванну Йорович з Сербії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка виграла з рахунком 6:3, 6:2.

Наша спортсменка, яка входить в Топ-10 гравців світу, була явним фаворитом гри і впевнено підтвердила свій статус.

Перший сет українка виграла з рахунком 6:3, а у другому вела 5:0 і була близька до "сухого розгрому". Але, суперниця несподівано зуміла вступити в боротьбу і виграла ще кілька геймів.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні свої матчі виграли Марта Костюк, Катерина Бондаренко та Олександр Долгополов.

Турнір у Мельбурні проходить з 15 по 28 січня.