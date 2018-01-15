Чеський легкоатлет вбив суддю через невдалу спробу у штовханні ядра

У Празі під час регіональних змагань з легкої атлетики спортсмен невдало виконав спробу у штовханні ядра випадково потрапив до арбітра і смертельно поранив його, повідомляє Aktualne.

"Це був нещасний випадок, - зазначив директор турніру Мартін Свобода. - Спроба була цілком стандартною, снаряд кинув один з молодих атлетів. Снаряд полетів на край сектора, де стояв суддя. Той в останній момент спробував ухилитися, але, на жаль, не встиг зробити цього".

Суддя помер за 50 хвилин після події. Як виявилося згодом, ядро проломило груди арбітра.