Костюк, Бондаренко і Долгополов вийшли у друге коло Відкритого чемпіонату Австралії

У Мельбурні стартував Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, де в перший день турніру три з чотирьох представників України подолали стартове коло змагань - Марта Костюк, Катерина Бондаренко та Олександр Долгополов, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний представник України у чоловічому турнірі Долгополов у протистоянні з австрійцем Андреасом Хайдером-Маурером виграв у суперника в мінімально можливих трьох сетах з п'яти - 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.

Читайте такожОдна українка зіграє у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісуОдна з головних сенсацій кваліфікаційного турніру 15-річна Марта Костюк і в основному турнірі продовжує впевнено перемагати суперниць. Її черговою "жертвою" в ніч на понеділок стала Шуай Пенг з Китаю, яку українка впевнено обіграла з рахунком 6:2, 6:2.

У свою чергу, Катерина Бондаренко у впертій боротьбі здолала Вікторію Голубіч зі Швейцарії - 7:6 (7:3), 4:6, 6:2.

Ще одна представниця України Катерина Козлова завершила турнір вже у перший день після поразки від Анастасії Павлюченковій з Росії - 6:3, 4:6, 3:6.

Близько півдня за київським часом у понеділок (пізній вечір в Мельбурні) свій матч почне найкраща тенісистка України, яка входить в Топ-10 світового тенісу, Еліна Світоліна.

Як повідомляв УНІАН, Відкритий чемпіонат Австралії проходить з 15 по 28 січня в Мельбурні.