Чотири українки потрапили до 20-ки найкращих мас-старту на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу

В німецькому Рупольдінгу відбулася остання гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону - спортсменки змагалися у мас-старті.

Чотири українки потрапили до топ-20 - Віта Семеренко фінішувала на 10-му місці, відставши від лідера на 45 секунд. Анастасія Меркушина посіла 12-е місце, Валентина Семеренко - 13-е, а Юлія Джима виявилася в підсумку 18-ю.

Перемогу в супервидовищній гонці здобула фінська біатлоністка Кайса Макаряйнен, лише на 0,8 секунди випередивши німкеню Лауру Дальмайєр. Вероніка Віткова з Чехії виборола бронзу. Канадська спортсменка Розанна Кроуфорд, яка мала 20-секундну перевагу над суперницями після останнього вогневого рубежу, виявилася в підсумку лише 4-ю.