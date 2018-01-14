15-річна українка Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки Australian Open

15-річна українська тенісистка Марта Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки Australian Open, зумівши пройти три раунди кваліфікації.

У фінальному раунді відбору Костюк у важкому матчі обіграла чешку Барбору Крейчикову з рахунком 6:3, 5:7, 6:0, повідомляє Isport.

Марта агресивно почала матч, дозволивши Крейчиковій взяти свою подачу тільки у восьмому геймі, до цього реалізувавши три брейк-пойнти, але і втративши дві свої подачі – так рахунок став 5:3 на користь українки. Завдяки двом ейсам в наступному геймі Костюк заробила перші два сетболи, але завершити партію змогла тільки з третьої спроби.

У другому сеті суперниці поперемінно володіли ініціативою, але у вирішальний момент чешка пару раз вдало подала і не дозволила українці перевести гру на тай-брейк.

Але вже третій сет був повністю виграним Костюк, яка зробили три брейки, захистила свої подачі і взяла сет "під нуль" – 6:0.

Заради справедливості слід відзначити, що перед третім сетом Барбора взяла медичний тайм-аут, поскаржившись на проблеми в області спини або живота, що не давало їй можливості вдало грати на своїй подачі.

Таким чином, 15-річна Марта Костюк, що посідає 521-у сходинку у світовому рейтинзі, вперше в кар'єрі виступить в основній сітці дорослого турніру Великого Шолома, ставши наймолодшою учасницею Australian Open-2018.

Крім Костюк в основній сітці жіночого турніру Australian Open зіграють ще чотири українки.

Варто відзначити, що Костюк є чинною переможницею юнацького турніру Australian Open, завдяки чому отримала wild-card у кваліфікацію нинішнього розіграшу.

Також Марта Костюк торік перемогла на юніорському Підсумковому турнірі.

Раніше повідомлялося, що інша українка, Даяна Ястремська, не зуміла пройти кваліфікацію на Australian Open.