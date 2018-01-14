15-річна українка Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки Australian Open

12:02, 14 січня 2018
Інше
832

Марта Костюк зуміла пройти три раунди кваліфікації дебютного у її кар'єрі турніру Великого Шолома.

Марта Костюк / btu.org.ua

15-річна українська тенісистка Марта Костюк стала наймолодшою учасницею основної сітки Australian Open, зумівши пройти три раунди кваліфікації.

У фінальному раунді відбору Костюк у важкому матчі обіграла чешку Барбору Крейчикову з рахунком 6:3, 5:7, 6:0, повідомляє Isport.

Марта агресивно почала матч, дозволивши Крейчиковій взяти свою подачу тільки у восьмому геймі, до цього реалізувавши три брейк-пойнти, але і втративши дві свої подачі – так рахунок став 5:3 на користь українки. Завдяки двом ейсам в наступному геймі Костюк заробила перші два сетболи, але завершити партію змогла тільки з третьої спроби.

У другому сеті суперниці поперемінно володіли ініціативою, але у вирішальний момент чешка пару раз вдало подала і не дозволила українці перевести гру на тай-брейк.

Але вже третій сет був повністю виграним Костюк, яка зробили три брейки, захистила свої подачі і взяла сет "під нуль" – 6:0.

Заради справедливості слід відзначити, що перед третім сетом Барбора взяла медичний тайм-аут, поскаржившись на проблеми в області спини або живота, що не давало їй можливості вдало грати на своїй подачі.

Таким чином, 15-річна Марта Костюк, що посідає 521-у сходинку у світовому рейтинзі, вперше в кар'єрі виступить в основній сітці дорослого турніру Великого Шолома, ставши наймолодшою учасницею Australian Open-2018.

Крім Костюк в основній сітці жіночого турніру Australian Open зіграють ще чотири українки.

Варто відзначити, що Костюк є чинною переможницею юнацького турніру Australian Open, завдяки чому отримала wild-card у кваліфікацію нинішнього розіграшу.

Також Марта Костюк торік перемогла на юніорському Підсумковому турнірі.

Раніше повідомлялося, що інша українка, Даяна Ястремська, не зуміла пройти кваліфікацію на Australian Open.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #українці на Australian Open#Марта Костюк на Australian Open-2018