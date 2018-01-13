Збірна України з гандболу втратила шанси на вихід на чемпіонат світу, зігравши внічию з румунами

В італійському Больцано відбувся матч останнього, 3-го туру в рамках першого етапу кваліфікації за вихід у фінальну частину чемпіонату світу 2019 року.

Збірна України зіграла внічию з командою Румунії - 26:26, повідомляє офіційний сайт ЄГФ.

Нагадаємо, в одній групі з української збірної виступали збірні Італії, Фарерських островів і Румунії. У першому турі "синьо-жовті" обіграли команду Фарер, а у другому турі за 5 секунд до кінця поєдинку поступилися італійцям.

Для перемоги в групі і виходу в наступний раунд відбору підопічних Віталія Андронова влаштовувала тільки перемога над румунами, причому з різницею у 6 очок. При перемозі з меншим рахунком доводилося сподіватися на сприятливий результат матчу Італія - Фарери, де українців не могла влаштувати перемога італійської команди.

Однак нічийний результат матчу Румунія - Україна достроково забезпечив перше місце в квартеті румунській збірній.

Збірна України не може потрапити у фінальну частину чемпіонату світу з 2007 року. Останній раз наша збірна виступала у фінальній частині великих турнірів у 2010 році, пробившись на чемпіонат Європи.

Для Віталія Андронова нинішня відбіркова кампанія стала четвертою в якості головного тренера збірної України.

Відбір на ЧС-2019. Група 3. Третій тур

Румунія — Україна - 26:26 (11:14)