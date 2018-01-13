Українки провалили останню перед Олімпіадою естафету, показавши найгірший результат за останні 8 років

В німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча естафета в рамках чергового етапу Кубка світу з біатлону.

Збірна України, яка на Олімпіаді-2014 в цій дисципліні виграла золото, посіла лише 11-е місце. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Зазначимо, що це остання естафетна гонка перед Олімпійськими іграми-2018 в Пхенчхані.

Українська четвірка у складі Валентини Семеренко, Юлії Джими, Віти Семеренко і Анастасії Меркушиної показала повільний біг і погану стрільбу, використавши 12 додаткових патронів. Наша команда відстала від лідера на 2 хвилини 13,7 секунди.

11-місце - це найгірший результат для України в жіночій естафеті за останні 8 років: останній разу українки опинялися за межами Топ-10 в 2010 році в тому ж Рупольдінгу.

Видовищну перемогу в гонці здобула збірна Німеччини на чолі з Лаурою Дальмайєр.

Друге місце - за командою Італії. Бронзу завоювали шведки.

Як повідомляв УНІАН, вчора чоловіча збірна України посіла 15-е місце в естафеті.