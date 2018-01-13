Одна українка зіграє у фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу

Українська тенісистка Марта Костюк зуміла створити ще одну сенсацію по ходу кваліфікації Australian Open і пройшла у фінальний раунд, обігравши чилійку Даніелу Сегель, що посідає 209-е місце в рейтингу WTA.

Перемога дісталася юній українці у трьох сетах - 1:6, 6:4, 6:2.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Костюк 6 разів подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки і заробила 14 брейк-поінтів, з яких реалізувала 4. Сегель не виконала жодного ейса, 3 рази не змогла ввести м'яч у гру і також виграла 4 гейми на прийомі.

Читайте такожДві українки успішно дебютували у кваліфікації Australian Open У фіналі кваліфікації Марта Костюк зіграє зі 125-ю ракеткою світу чешкою Барборою Крейчиковою.

Нагадаємо, в першому раунді 15-річна українська тенісистка вибила з боротьби 28-річну Аріну Родіонову з Австралії.

На відміну від Костюк, не вдалося пробитися у фінал кваліфікації Australian Open 17-річній Даяні Ястремській. Вона програла румунці Александрі Дулгеру з рахунком 6:7, 0:6.

Як інформує Isport, за рахунку 4:3 на користь українки в Мельбурні пішов дощ і гра поновилася лише через три години. Відразу після цього Ястремська взяла подачу суперниці, повела 5:3, але на сет подати не змогла, програвши два гейми.

На тай-брейку українка повела 4:1, але потім втратила перевагу, програвши п'ять з шести розіграшів і програла сет.

На початку другого сету 17-річна тенісистка мала два брейк-поїнти, але не реалізувала їх, а потім і зовсім розсипалася, програвши сет 0:6.

Нагадаємо, що кваліфікація Australian Open стала для 17-річної Ястремської, як і для 15-річної Костюк, дебютною на Великих Шоломах.

В основній сітці жіночого турніру Australian Open зіграють чотири українки.