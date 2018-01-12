В українській хокейній лізі зафіксовано рекордний рахунок цього сезону: "Донбас" виграв 19:0

Сьогодні в рамках Української хокейної ліги відбулася одна зустріч. "Донбас" у номінально гостьовому матчі розніс на друзки команду "Броварські Вовки", здобувши перемогу - 19:0.

Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Черговий домашній матч "Вовки" через фінансові проблеми проводили на виїзді і прогнозовано були розбиті "Донбасом". Втім, навряд чи хтось міг очікувати, що у воротах "Вовків" побуває одразу 19 шайб.

Цей рахунок став рекордним в поточному сезоні чемпіонату України. Правда, в історії української першості були випадки, коли одна з команд забивала і більше двох десятків шайб.

Броварські Вовки — Донбас 0:19 (0:4, 0:7, 0:8)

Шайби: 02:58 Денискін (Коваленко) — 0:1; 03:17 Мазур (Влад, Свищев) — 0:2; 15:53 Новіков (Фірсов) — 0:3; 17:12 Луговий (Коренчук, Кузьмик) — 0:4; 22:32 Свищев (Ворона, Мазур) — 0:5; 28:01 Луговий (Коренчук, Кузьмик) — 0:6; 30:46 Мазур (Ворона, Свищев) — 0:7; 36:24 Матвієнко (Коренчук, Кузьмик) — 0:8; 36:33 Костіков (Савченко, Ігнатенко) — 0:9; 37:44 Коваленко (Новіков) — 0:10; 38:11 Мазур (Ворона, Свищев) — 0:11; 45:50 Савченко (Коренчук, Ігнатенко) — 0:12; 46:36 Костіков (Мостовий, Ігнатенко) — 0:13; 51:54 Ворона (Мазур, Шпак — більш.) — 0:14; 52:13 Кузьмик (Коренчук, Матвієнко) — 0:15; 52:58 Ординський — 0:16; 53:34 Новіков (Коваленко) — 0:17; 54:15 Ворона (Мазур, Свищев) — 0:18; 59:25 Кузьмик (Луговий, Коренчук) — 0:19