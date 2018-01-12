Збірна України з гандболу поступилася Італії за 5 секунд до кінця матчу кваліфікації ЧС

В італійському місті Больцано відбувся матч 2-го туру групового турніру в рамках кваліфікації ЧС-2019 з гандболу.

Команда України зазнала дуже прикрої поразки від господарів - збірної Італії з рахунком 28:29, повідомляє офіційний сайт турніру.

Вирішальний гол, який визначив підсумок зустрічі, підопічні Віталія Андронова пропустили за 5 секунд до фінальної сирени, коли вже практично не залишилося часу провести атаку у відповідь.

Нагадаємо, що в матчі 1-го туру, який відбувся вчора, українці здолали команду Фарерських островів - 30:22. Завтра наша збірна зіграє з лідером групи - Румунією, у якої в активі дві перемоги після двох ігрових днів.

У наступний раунд кваліфікації вийде тільки одна команда з квартету.