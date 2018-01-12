Чоловіча збірна України з біатлону провалила останню естафету на Кубку світу перед Олімпіадою-2018
Українці фінішували лише 15-ми.
В рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону, який проходить в Рупольдінгу (Німеччина), відбулася естафета серед чоловічих команд.
Українська збірна виступила невдало, посівши 15-е місце, повідомляє офіційний сайт турніру.
Українська четвірка (Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков і Дмитро Підручний) провалила стрільбу, використавши 11 додаткових патронів і пішовши на штрафне коло (воно в пасиві Володимира Семакова).
В результаті на останній перед Олімпійськими іграми чоловічій естафеті українці опинилися лише на 15-му місці, відставши від переможців - норвежців - на 3 хвилини 36 секунд.
Золото у норвезької четвірки (Ларс Хельге Біркеланд, Тар'єй Бо, Еміль Хегле Свенсен, Йоханнес Бо). Другими фінішували французи, на третьому місці - команда Росії.