Чоловіча збірна України з біатлону провалила останню естафету на Кубку світу перед Олімпіадою-2018

В рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону, який проходить в Рупольдінгу (Німеччина), відбулася естафета серед чоловічих команд.

Українська збірна виступила невдало, посівши 15-е місце, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українська четвірка (Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков і Дмитро Підручний) провалила стрільбу, використавши 11 додаткових патронів і пішовши на штрафне коло (воно в пасиві Володимира Семакова).

В результаті на останній перед Олімпійськими іграми чоловічій естафеті українці опинилися лише на 15-му місці, відставши від переможців - норвежців - на 3 хвилини 36 секунд.

Золото у норвезької четвірки (Ларс Хельге Біркеланд, Тар'єй Бо, Еміль Хегле Свенсен, Йоханнес Бо). Другими фінішували французи, на третьому місці - команда Росії.