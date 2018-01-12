Цуренко не змогла пробитися у фінал турніру в Хобарті

Друга ракетка України Леся Цуренко не змогла вийти у фінал турніру серії WTA International в Хобарті (Австралія) з призовим фондом $250,000.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У півфіналі Цуренко змагалася з 57-ю ракеткою світу з Румунії Михаелою Бузарнеску. В обох партіях українка взяла лише два гейми, програвши у підсумку з рахунком 2:6, 2:6.

Вихід в півфінал в Хобарті приніс Лесі Цуренко 11,5 тисяч доларів призових і 110 рейтингових очок.

Хобарт, 1/2 фіналу

Леся Цуренко (Україна) – Міхаела Бузарнеску (Румунія) – 2:6, 2:6

Тепер Леся Цуренко зосередиться на виступі на Australian Open, де у першому колі зіграє з росіянкою Наталією Віхлянцевою.