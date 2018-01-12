Чемпіон України з волейболу "Хімік" впевнено пройшов до 1/8 фіналу Кубка ЄКВ

Чинний чемпіон України з волейболу южненський «Хімік» пробився у наступний раунд Кубка ЄКВ, впевнено в 1/16 фіналу обігравши за сумою двох зустрічей швейцарський «Франше-Монтаньє».

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

За два матчі український колектив віддав своїм суперникам лише одну партію.

Кубок ЄКВ, 1/16 фіналу. Гра-відповідь

«Франше-Монтаньє» – «Хімік» 1:3 (12:25, 19:25, 25:22, 20:25). Перший матч - 0:3

Відзначимо, що «Хімік» став останнім учасником 1/8 фіналу Кубка ЄКВ.