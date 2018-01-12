Чемпіон України з волейболу "Хімік" впевнено пройшов до 1/8 фіналу Кубка ЄКВ
12:07, 12 січня 2018Інше
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В обох матчах українська команда не залишила шансів швейцарському "Франше-Монтаньє".
«Хімік» розібрався з «Франше-Монтаньє» / Facebook «Хіміка»
Чинний чемпіон України з волейболу южненський «Хімік» пробився у наступний раунд Кубка ЄКВ, впевнено в 1/16 фіналу обігравши за сумою двох зустрічей швейцарський «Франше-Монтаньє».
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
За два матчі український колектив віддав своїм суперникам лише одну партію.
Кубок ЄКВ, 1/16 фіналу. Гра-відповідь
«Франше-Монтаньє» – «Хімік» 1:3 (12:25, 19:25, 25:22, 20:25). Перший матч - 0:3
Відзначимо, що «Хімік» став останнім учасником 1/8 фіналу Кубка ЄКВ.
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