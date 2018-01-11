Збірна України з гандболу успішно стартувала у кваліфікації до ЧС-2019

Збірна України з гандболу у першому матчі відбіркового етапу до чемпіонату світу-2019 обіграла збірну Фарерських островів.

Поєдинок закінчився з рахунком 30:22 (17:13), повідомляє офіційний сайт ЄГФ.

Як і належить фавориту, підопічні Віталія Андронова одразу захопили ініціативу і вже до кінця першої половини зустрічі вели з різницею в чотири голи. У другій частині матчу «синьо-жовті» не зменшили обертів і довели свою перевагу до +8.

Кращим гравцем поєдинку став Олександр Тільте, повідомляє Xsport.

Попереду у збірної України ще два поєдинки у третій відбірковій групі європейської частини кваліфікації. У п'ятницю суперниками "синьо-жовтих" будуть італійці, а в суботу наша команда зіграє зі збірною Румунії.

Відбір на чемпіонат світу. Перший етап. Больцано, Італія

Україна – Фарерські острови 30:22 (17:13).