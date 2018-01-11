Українка Джима втратила бронзову медаль в індивідуальній гонці в Рупольдінгу

В німецькому Рупольдінгу відбулася індивідуальна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

Відразу дві українські спортсменки опинилися в п'ятірці найкращих. Юлія Джима посіла 4-е місце, Валентина Семеренко фінішувала з 5-м результатом.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемогу здобула Доротея Вірер з Італії, другою виявилася Кайса Макаряйнен (Фінляндія), а третє місце сенсаційно дісталося Розанні Кроуфорд з Канади, для якої це перше потрапляння на подіум у кар'єрі.

Юлія Джима до останнього претендувала на бронзову медаль, вибивши всі 20 мішеней. Однак Кроуфорд також була точною на вогневому рубежі, а в бігу перевершила показники українки.

У топ-20 потрапила ще одна українська спортсменка Анастасія Меркушина, яка з двома промахами фінішувала 19-ю. Ірина Варвінець закінчила гонку 22-ю (2 промахи). Найгіршою з українок стала Юлія Журавок – 62-я з трьома промахами.

Олена Підгрушна зійшла на останньому колі після двох промахів на четвертому рубежі.