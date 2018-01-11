У першому колі Australian Open очікується два українсько-російських протистояння
Долгополов зустрінеться з німцем Хайдером-Маурером, а Світоліна і Бондаренко отримають суперниць з кваліфікації.
У четвер, 11 січня, у Мельбурні відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Разом з офіційними особами на церемонію були запрошені чинний чемпіон турніру в чоловічій сітці швейцарець Роджер Федерер і переможниця змагань у 2008 році росіянка Марія Шарапова.
Нагадаємо, що в основній сітці Australian Open-2018 візьмуть участь як мінімум п'ятеро українців - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова серед жінок та Олександр Долгополов серед чоловіків.
Згідно з жеребкуванням, відразу дві українки - Леся Цуренко та Катерина Козлова - будуть протистояти росіянкам. Як повідомляє офіційний сайт змагань, результати жеребкування для українських тенісистів наступні:
Олександр Долгополов – Андреас Хайдер-Маурер (Австрія)
Леся Цуренко – Наталія Віхлянцева (Росія)
Еліна Світоліна – переможець кваліфікації
Катерина Бондаренко – переможець кваліфікації
Катерина Козлова – Анастасія Павлюченкова (Росія)
Раніше повідомлялося, що ще троє українців почали турнір з кваліфікації –Сергій Стаховський вже покинув змагання, а дві юні українки Даяна Ястремська та Марта Костюк продовжують боротьбу, вигравши стартові зустрічі.