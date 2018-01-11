У першому колі Australian Open очікується два українсько-російських протистояння

У четвер, 11 січня, у Мельбурні відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Разом з офіційними особами на церемонію були запрошені чинний чемпіон турніру в чоловічій сітці швейцарець Роджер Федерер і переможниця змагань у 2008 році росіянка Марія Шарапова.

Нагадаємо, що в основній сітці Australian Open-2018 візьмуть участь як мінімум п'ятеро українців - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова серед жінок та Олександр Долгополов серед чоловіків.

Згідно з жеребкуванням, відразу дві українки - Леся Цуренко та Катерина Козлова - будуть протистояти росіянкам. Як повідомляє офіційний сайт змагань, результати жеребкування для українських тенісистів наступні:

Олександр Долгополов – Андреас Хайдер-Маурер (Австрія)

Леся Цуренко – Наталія Віхлянцева (Росія)

Еліна Світоліна – переможець кваліфікації

Катерина Бондаренко – переможець кваліфікації

Катерина Козлова – Анастасія Павлюченкова (Росія)

Раніше повідомлялося, що ще троє українців почали турнір з кваліфікації –Сергій Стаховський вже покинув змагання, а дві юні українки Даяна Ястремська та Марта Костюк продовжують боротьбу, вигравши стартові зустрічі.