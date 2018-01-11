Цуренко впевнено пробилася до півфіналу тенісного турніру в Хобарті

Українка Леся Цуренко здобула впевнену перемогу на чвертьфінальній стадії турніру WTA International в австралійському Хобарті, повідомляє офіційний сайт змагань.

Нашій спортсменці протистояла Аріна Соболенко з Білорусі. Поєдинок тривав 1 годину 2 хвилини, протягом яких українка віддала суперниці лише два гейми.

Леся Цуренко (Україна) - Аріна Соболенко (Білорусь) - 6:1, 6:1

Таким чином, 43-я ракетка світу Леся Цуренко зіграє в 1/2 фіналу змагань з румункою Міхаелою Бузарнеску, що посідає 57-му сходинку у рейтингу WTA.