Дві українки успішно дебютували у кваліфікації Australian Open

Молоді українські тенісистки Даяна Ястремська та Марта Костюк успішно подолали перший раунд кваліфікації на першому турнірі Великого Шолома в 2018 році - Australian Open.

17-річна Даяна Ястремська обіграла представницю Японії Місакі Дої на чвертьфінальній стадії кваліфікації. Українка захопила ініціативу у стартовому відрізку матчу, довівши зустріч до впевненої перемоги.

Даяна Ястремська (Україна) – Місакі Дої (Японія) 6:3, 6:1

15-річна Марта Костюк наслідувала приклад співвітчизниці і обіграла в першому раунді Аріну Родіонову, яка представляє Австралію.

Поєдинок розпочався не кращим чином для українки. Програвши перший сет, наша спортсменка зуміла прийти до тями і забрати дві наступні партії.

Марта Костюк (Україна) - Аріна Родіонова (Австралія) – 4:6, 6:3, 6:3

У наступному раунді Марта Костюк зіграє з представницею Чилі Даніелою Сегель (204-та в рейтингу).

Ястремська за вихід у фінал кваліфікації побореться з румункою Олександрою Дулгеру (№188 у рейтингу WTA).

Зазначимо, що і для Ястремської, і для Костюк це дебютна участь на турнірах Великого Шолома в кар'єрі.