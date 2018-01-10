У МОК визначили дату зустрічі щодо участі КНДР у зимовій Олімпіаді

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) в Лозанні 20 січня проведуть зустріч, на якій визначать деталі участі Північної Кореї в зимових Олімпійських іграх, що відбудуться в південнокорейському Пхьончхані з 9-го по 25 лютого.

Як передає DW.com, в середу, 10 січня, в МОК повідомили, що президент комітету Томас Бах головуватиме на зустрічі, в якій візьмуть також участь представники оргкомітету Олімпіади та урядові делегації з КНДР та Південної Кореї.

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Томас Бах у заяві, поширеній 10 січня, привітав досягнуту напередодні домовленість між представниками двох країн щодо участі КНДР. "Тепер МОК має ухвалити рішення, щоб зробити це політичне зобов’язання реальністю", - заявив Томас Бах. На зустрічі планується вирішити щодо складу делегації Північної Кореї на іграх, оскільки крайній термін подачі заявок для участі в Олімпіаді вже минув. Також з'ясують протокольні питання щодо прапору, гімну та форми учасників.

Північна Корея заявила про намір взяти участь в Олімпійських іграх 9 січня під час перших за два роки прямих переговорів із Південною Кореєю у прикордонному пункті Пханмунджом.

Раніше представник Північної Кореї в МОК Чан Ун заявив, що на Олімпіаді може виступити північнокорейська пара з фігурного катання. Фігуристи Рьом Де Ок та Кім Чжу Сік є єдиними спортсменами з КНДР, які кваліфікувалися для участі в змаганнях. У лютому 2017 року дует виборов першу медаль Північної Кореї - бронзову - на Зимових азійських іграх в японському Саппоро, а також посів 15 місце на останньому Чемпіонаті світу. КНДР також запропонувала відправити на змагання групу уболівальників, митців та шоу-команду з тхеквондо.