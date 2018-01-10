Українські біатлоністи невдало виступили в чоловічій індивідуальній гонці в Рупольдінгу

В німецькому Рупольдінгу стартував черговий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні відбулася чоловіча індивідуальна гонка, в якій впевнену перемогу здобув француз Мартен Фуркад.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Фуркад виграв четверту гонку поспіль. Він здійснив лише один промах і випередив найближчих суперників на хвилину. Другим став Онджей Моравєц з Чехії. Третім прийшов норвежець Йоганнес Бо, який відстав від чеха на 17 секунд.

Українці провели слабку індивідуальну гонку. Кращим серед них виявився Артем Прима - 26-е місце з двома промахами. Дмитро Підручний з трьома промахами фінішував 41-м. Артем Тищенко посів 49-е місце, Володимир Семаков - 58-е, Руслан Ткаленко був відкинутий на 80-ту позицію.

Жіноча індивідуальна гонка відбудеться завтра.