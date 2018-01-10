Стаховський першим з українців стартував на Australian Open і програв німцю Бахингеру

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг пробитися до основної сітки першого турніру Великого Шолома в сезоні – Australian Open.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У стартовому поєдинку кваліфікації українець не впорався з 184-ю ракеткою світу Маттіасом Бахингером з Німеччини, поступившись супернику в трьох сетах– 6:4, 6:7 (4), 3:6.

Читайте такожСвітоліна розповіла про головні цілі на 2018 рікМатч тривав 2 години 10 хвилин. За цей час Стаховський зробив 8 ейсів, припустився двох подвійних помилок і реалізував 3 брейк-поїнта з 11-ти. Бахингер у свою чергу виконав 6 ейсів, припустився 1 подвійної помилки і взяв три гейми на подачі суперника.

Зазначимо, що для Стаховського цей турнір серії Grand Slam став 50-м в кар'єрі.

У кваліфікації Australian Open Україну представляють також Даяна Ястремська та Марта Костюк у жіночій частині змагань. У кар'єрі 17-річної Даяни і 15-річної Марти це всього лише перша участь на дорослому турнірі Великого Шолома.

В основній сітці почнуть свій шлях на турнірі п'ять українців - Еліна Світоліна, Олександр Долгополов, Леся Цуренко, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.