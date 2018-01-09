Стрибуни у висоту Лонський і Табашник визнані найкращими легкоатлетами грудня в Україні

Завершилося голосування з визначення кращих легкоатлетів за підсумками грудня 2017 року в Україні.

На цей раз поза конкуренцією були майстри сектора для стрибків у висоту Віктор Лонський і Катерина Табашник. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Переважна більшість шанувальників легкої атлетики проголосувала саме за них. На міжнародних змаганнях у Мінську Лонський з результатом 2,28 метра посів перше місце, а Табашник стала другою (1,92).

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради Федерації легкої атлетики України, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підбитті підсумків враховувалися як третина всіх голосів.

Нагадаємо, кращими легкоатлетами України за підсумками 2017 року стали Юлія Левченко і Сергій Смелик.