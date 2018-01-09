Світоліна розповіла про головні цілі на 2018 рік

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна після завоювання титулу на першому турнірі сезону в Брісбені поділилася планами на 2018 рік.

«Я завжди добре грала в Брісбені, але до цього року найвищим досягненням залишалися два півфінали. Іноді підводила удача. Цього разу я грала добре і впоралася зі складним завданням. Задоволена собою в найважчі хвилини матчів. Це результат роботи в міжсезоння. Я перебуваю на правильному шляху і щаслива, що взяла титул», - зізналася Світоліна, яку цитує офіційний сайт WTA.

Читайте такожСвітоліна виграла свій 10-й титул в кар'єрі, здобувши перемогу в Брісбені «Цілі на 2018 рік? Їх кілька. Перша — залишатися здоровою. Це, безумовно, найважливіше, тому що в іншому випадку я не зможу виконувати свою роботу на сто відсотків, особливо на такому високому рівні в тенісі. Друга — зберегти ментальну свіжість. Інакше просто починаєш втрачати концентрацію і не можеш показувати свою кращу гру».

«Як зберегти правильний настрій? Я завжди намагаюся робити невеликі перерви, гуляю там, де немає тенісних кортів. Для мене це дуже важливо. Якщо є пара днів, то я їду в Іспанію або Францію, щоб просто перезавантажитися морально. Це допомагає».

Відзначимо, що перемога на першому турнірі сезону в Брісбені дозволила Світоліній знову піднятися на четверте місце в рейтингу кращих тенісисток планети. Крім того, Світоліна отримала четвертий номер "посіву" на Australian Open - першому турнірі Великого Шолома в 2018 році.