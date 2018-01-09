Спортсмени КНДР візьмуть участь в Олімпіаді-2018 в Пхенчхані

Влада КНДР ухвалила рішення відправити свою делегацію на зимову Олімпіаду-2018 в південнокорейському Пхенчхані.

Про це повідомляє BBC.

До складу делегації увійдуть спортсмени, офіційні представники НОК, журналісти, оглядачі, музиканти і команда з тхеквондо, яка виступить з демонстраційною програмою.

Читайте такожПівденна Корея і КНДР почали перші з 2015 року офіційні переговориПівденна Корея в свою чергу запропонувала делегаціям обох країн пройти разом на церемонії відкриття, а також має намір зняти з КНДР санкції як мінімум на час Пхенчхана-2018.

Зазначимо, що з північнокорейських спортсменів у Пхенчхан-2018 поки відібрали тільки фігуристи Тхе Ок Їм і Чу Сік Кім, проте МОК продовжив для учасників з КНДР термін кваліфікації на Ігри.