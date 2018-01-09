Спортсмени КНДР візьмуть участь в Олімпіаді-2018 в Пхенчхані
На час проведення зимових Ігор Південна Корея має намір зняти з КНДР санкції.
Влада КНДР ухвалила рішення відправити свою делегацію на зимову Олімпіаду-2018 в південнокорейському Пхенчхані.
Про це повідомляє BBC.
До складу делегації увійдуть спортсмени, офіційні представники НОК, журналісти, оглядачі, музиканти і команда з тхеквондо, яка виступить з демонстраційною програмою.
Читайте такожПівденна Корея і КНДР почали перші з 2015 року офіційні переговориПівденна Корея в свою чергу запропонувала делегаціям обох країн пройти разом на церемонії відкриття, а також має намір зняти з КНДР санкції як мінімум на час Пхенчхана-2018.
Зазначимо, що з північнокорейських спортсменів у Пхенчхан-2018 поки відібрали тільки фігуристи Тхе Ок Їм і Чу Сік Кім, проте МОК продовжив для учасників з КНДР термін кваліфікації на Ігри.