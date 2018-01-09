Українка Цуренко успішно подолала другий раунд на тенісному турніру в Хобарті
12:04, 09 січня 2018Інше
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Леся Цуренко вийшла до чвертьфіналу, обігравши суперницю з Казахстану Юлію Путінцеву.
Леся Цуренко / wtatennis.com
Друга ракетка України Леся Цуренко успішно подолала другий раунд на тенісному турніру в австралійському Хобарті.
У поєдинку за вихід до чвертьфіналу українці протистояла спортсменка з Казахстану Юлія Путінцева. Цуренко без особливих проблем впоралася з опором опонентки і здобула впевнену перемогу в двох сетах - 6:3, 6:2. Про це повідомляє офіційний сайт WTA.
У наступному раунді змагань українка зустрінеться з переможницею матчу Аріна Соболенко - Чшан Шуай, який відбудеться в середу, 10 січня.
Леся Цуренко (Україна) - Юлія Путинцева (Казахстан) - 6:3, 6:2
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