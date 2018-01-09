Українка Цуренко успішно подолала другий раунд на тенісному турніру в Хобарті

Друга ракетка України Леся Цуренко успішно подолала другий раунд на тенісному турніру в австралійському Хобарті.

У поєдинку за вихід до чвертьфіналу українці протистояла спортсменка з Казахстану Юлія Путінцева. Цуренко без особливих проблем впоралася з опором опонентки і здобула впевнену перемогу в двох сетах - 6:3, 6:2. Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

У наступному раунді змагань українка зустрінеться з переможницею матчу Аріна Соболенко - Чшан Шуай, який відбудеться в середу, 10 січня.

Леся Цуренко (Україна) - Юлія Путинцева (Казахстан) - 6:3, 6:2