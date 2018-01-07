Чоловіча збірна України з біатлону в умовах сильного туману провалила стрільбу, посівши 11-е місце в естафеті

У німецькому Оберхофі завершилася естафетна гонка серед чоловічих команд в рамках етапу Кубка світу з біатлону.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Гонка проходила за дуже складних погодних умов - спортсмени їхали і стріляли при сильному тумані. В результаті збірна України, як і багато інших команд, не змогла продемонструвати високий результат внаслідок помилок на вогневих рубежах. Українська команда, у складі якої виступили Артем Тищенко, Артем Прима, Володимир Семаков і Дмитро Підручний, фінішувала на 11-му місці. Українці в сумі використали 19 додаткових патронів, їм також довелося подолати 9 штрафних кіл.

Перше місце посіла збірна Швеції, що не вважалася фаворитом гонки. Другою прийшла Італія, трійку замкнули норвежці.

Нагадаємо, що жіноча сбоная України сьогодні посіла 5-е місце в естафеті.