Жіноча збірна України посіла 5-е місце в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі

В німецькому Оберхофі відбулася естафетна гонка серед жіночих команд в рамках етапу Кубка світу з біатлону, про що повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемогу здобула збірна Франції, яка виграла у команди Німеччини з гандикапом 32 секунди.

Третьою стала збірна Швеції.

Українська команда, яка виступала у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної, фінішувала на 5-й позиції, поступившись лідеру 1 хвилину 16 секунд секунд.

Як повідомляв УНІАН, вчора українка Віта Семеренко завоювала бронзу в гонці переслідування етапу Кубка світу.