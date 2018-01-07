Жіноча збірна України посіла 5-е місце в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі
13:49, 07 січня 2018Інше
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Перемогу здобули француженки.
Збірна Франції перемогла в естафеті на Кубку світу / AP
В німецькому Оберхофі відбулася естафетна гонка серед жіночих команд в рамках етапу Кубка світу з біатлону, про що повідомляє офіційний сайт змагань.
Перемогу здобула збірна Франції, яка виграла у команди Німеччини з гандикапом 32 секунди.
Третьою стала збірна Швеції.
Українська команда, яка виступала у складі Анастасії Меркушиної, Юлії Джими, Віти Семеренко та Олени Підгрушної, фінішувала на 5-й позиції, поступившись лідеру 1 хвилину 16 секунд секунд.
Як повідомляв УНІАН, вчора українка Віта Семеренко завоювала бронзу в гонці переслідування етапу Кубка світу.
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