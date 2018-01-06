Українець Підручний прийшов 5-м у гонці переслідування на етапі Кубка світу з біатлону

На етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Капітан української збірної Дмитро Підручний з одним промахом посів 5-е місце, зумівши піднятися відразу на п'ять позицій вгору в порівнянні зі спринтерської дистанцією.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте такожВіта Семеренко завоювала бронзу на етапі Кубка світу з біатлону в ОберхофіЦе третій кращий результат у кар'єрі Підручного – після мас-стартів Рупольдинга (4-е місце) і Нове Мєсто (5-е місце) в 2016 році.

Інші українці опинилися поза чільною 20-кою. Артем Прима фінішував на 25-му місці при стартовій 16-й позиції – в його активі 4 промахи. Володимир Семаков і Артем Тищенко, які відібралися в пасьют за підсумками спринту, сьогодні не стартували.

Перемогу в гонці здобув Мартен Фуркад, другим прийшов Йоханнес Бе, третім – його брат Тар'є. Четвертим став ще один норвежець – Еміль Хегле Свенсен.