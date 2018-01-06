Віта Семеренко завоювала бронзу на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі

В німецькому Оберхофі відбулася 10-кілометрова гонка переслідування в рамках етапу Кубка світу з біатлону серед жінок.

В українки Віти Семеренко - бронзова медаль, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемогу здобула Анастасія Кузьміна зі Словаччини, яка напередодні завоювала золото також і в спринтерській гонці.

Українка Віта Семеренко, яка стартувала 22-ю за рахунком, на "нуль" відстріляла всі мішені і прийшла до фінішу третьою, завоювавши сенсаційну бронзу. Всього 6 секундами наша спортсменка поступилася італійці Доротеї Вірер, у якої "срібло". Відставання від лідера - Кузьміної - склало 1 хвилину і 10 секунд.