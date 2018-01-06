Віта Семеренко завоювала бронзу на етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Оберхофі
13:52, 06 січня 2018Інше
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Українка закрила всі мішені і лише на 6 секунд відстала від срібної призерки Доротеї Вірер.
Віта Семеренко завоювала бронзову медаль на етапі Кубка світу / biathlonworld.com
В німецькому Оберхофі відбулася 10-кілометрова гонка переслідування в рамках етапу Кубка світу з біатлону серед жінок.
В українки Віти Семеренко - бронзова медаль, повідомляє офіційний сайт змагань.
Перемогу здобула Анастасія Кузьміна зі Словаччини, яка напередодні завоювала золото також і в спринтерській гонці.
Українка Віта Семеренко, яка стартувала 22-ю за рахунком, на "нуль" відстріляла всі мішені і прийшла до фінішу третьою, завоювавши сенсаційну бронзу. Всього 6 секундами наша спортсменка поступилася італійці Доротеї Вірер, у якої "срібло". Відставання від лідера - Кузьміної - склало 1 хвилину і 10 секунд.
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