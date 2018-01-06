Світоліна виграла свій 10-й титул в кар'єрі, здобувши перемогу в Брісбені

У Брісбені завершився фінал престижного турніру серії WTA Premier з призовим фондом $894,700, в якому українка Еліна Світоліна була набагато сильніше за суперницю - білоруську тенісистку Олександру Саснович.

Матч завершився переконливою перемогою діючої шостої ракетки світу Світоліної - 6:2, 6:1.

Саснович стала однією з сенсацій турніру, почавши шлях у кваліфікації і зумівши вийти у фінал, але у вирішальному поєдинку нічого не змогла протиставити українці.

Світоліна на шляху до першого в 2018 році фіналу в Брісбені обіграла двох суперниць з топ-10 – британку Йоханну Конту і чешку Кароліну Плішкову.

Зазначимо, що титул в Брісбені став вже 10-й перемогою для Світоліної на турнірах WTA. Торік українка завоювала п'ять титулів, а 2018-й почала з перемоги на першому ж турнірі.