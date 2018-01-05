Українець Підручний потрапив у Топ-10 у спринті на Кубку світу з біатлону в німецькому Оберхофі
До кращої 20-ки потрапив також Артем Прима.
В німецькому Оберхофі на четвертому етапі Кубка світу з біатлону відбулася спринтерська гонка серед чоловіків.
У гонці виступили 5 українців. Кращим став Дмитро Підручний, який посів 10-е місце. Участь в гонці переслідування також гарантували собі Артем Прима (16-е місце), Володимир Семаков (43-є) та Артем Тищенко (53-є).
Ще один українець Руслан Ткаленко фінішував поза топ-60, посівши 81-е місце.
Виграв гонку француз Мартен Фуркад. Норвежці Еміль-Хегле Свенсен і Йоханнес Бо посіли відповідно друге та третє місця.
1. Мартен Фуркад (Франція) – 25.03,3 (0)
2. Еміль-Хегле Свенсен (Норвегія) – 8,1 (0)
3. Йоханнес Бо (Норвегія) – 10,2 (2)
10. Дмитро Підручний (УКРАЇНА) – 56,3 (1)
16. Артем Прима (УКРАЇНА) – 1.20,6 (2)
43. Володимир Семаков (УКРАЇНА) – 2.02,0 (2)
53. Артем Тищенко (УКРАЇНА) – 2.17,4 (1)
77. Руслан Ткаленко (Україна) – 3.16,2 (3)
Як повідомляв УНІАН, у спринтерській гонці серед жінок в Оберхофі жодна з українок не потрапила в Топ-20.