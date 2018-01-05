Українець Підручний потрапив у Топ-10 у спринті на Кубку світу з біатлону в німецькому Оберхофі

В німецькому Оберхофі на четвертому етапі Кубка світу з біатлону відбулася спринтерська гонка серед чоловіків.

У гонці виступили 5 українців. Кращим став Дмитро Підручний, який посів 10-е місце. Участь в гонці переслідування також гарантували собі Артем Прима (16-е місце), Володимир Семаков (43-є) та Артем Тищенко (53-є).

Ще один українець Руслан Ткаленко фінішував поза топ-60, посівши 81-е місце.

Виграв гонку француз Мартен Фуркад. Норвежці Еміль-Хегле Свенсен і Йоханнес Бо посіли відповідно друге та третє місця.

1. Мартен Фуркад (Франція) – 25.03,3 (0)

2. Еміль-Хегле Свенсен (Норвегія) – 8,1 (0)

3. Йоханнес Бо (Норвегія) – 10,2 (2)

10. Дмитро Підручний (УКРАЇНА) – 56,3 (1)

16. Артем Прима (УКРАЇНА) – 1.20,6 (2)

43. Володимир Семаков (УКРАЇНА) – 2.02,0 (2)

53. Артем Тищенко (УКРАЇНА) – 2.17,4 (1)

77. Руслан Ткаленко (Україна) – 3.16,2 (3)

Як повідомляв УНІАН, у спринтерській гонці серед жінок в Оберхофі жодна з українок не потрапила в Топ-20.